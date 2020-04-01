فريق طبي بجامعة حلوان ينجح في إنقاذ مريض كورونا أصيب بقئ دموي حاد

قام فريق أطباء بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والمشاركين ضمن الطاقم الطبي الموجود بمستشفى العزل 15 مايو لعزل مرضى فيروس كورونا، بقيادة الدكتور أحمد الشافعي الأخصائي بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، بإنقاذ مريض فجر اليوم الأربعاء، أصيب بحالة قيء دموي حاد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب.

وتم عمل منظار طارئ للجهاز الهضمي العلوي، وتم اكتشاف وجود دوالي نازفة بالمرئ وإجراء التعامل معها وربط الدوالي وإيقاف النزيف، والمريض الآن بحالة مستقرة.

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بكفاءة أطباء كلية الطب، مؤكدا أن الأطباء هم خط الدفاع الأول والجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، شاكرا حرصهم على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية على مختلف التخصصات.