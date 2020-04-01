صناعة البرلمان تعلن دعمها لمبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي محليا

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعم اللجنة لجهود الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لتصنيع المعدات والأجهزة الطبية لدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء أول مبادرة أطلقها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة الدكتور مدحت نافع، من منح حقوق الملكية الفكرية لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالمجان من الشركة صاحبة الملكية.

وطالب "عامر"، في بيان له اليوم، من وزير قطاع الأعمال الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة في ضوء التصريحات التي أطلقها رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي أكد فيها أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع المتخصصين في الـ "biomedical engineering"، بإتاحة كافة مصانعنا خاصة مصانع تصنيع وتجميع السيارات بشركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات، لتصنيع أجهزة مثيلة للجهاز الذي أتاحت شركة "medtronic" وهي الأكبر في العالم تصميماته، دون حقوق الملكية الفكرية خاصة أن شركات السيارات الأمريكية بدأت فى تصنيعه.

وأكد "عامر"، إجراء اتصالات حاليا بشركة "سيمنس" وعدد من مراكز الأبحاث لسرعة التنسيق لتصنيع الأجهزة، ولا سيما أننا لا نمتلك رفاهية الوقت، ما يجعل مصانع السيارات التابعة لنا هي الأقرب، ورغم محدودية الإمكانيات التقنية بالمقارنة بمتطلبات هذا النوع من التصنيع المتخصص، فنحن على أتم الاستعداد للتعاون بشتى الصور، وأن كل إمكانيات الشركات متاحة للخبراء لسرعة تصنيع الجهاز محليًا، أو من خلال استيراد بعض القطع من الخارج مع ضرورة مطابقته للمعايير العالمية والحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن اللجنة سوف تتابع هذا الملف خاصة أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت واضحة للحكومة لاتخاذ جميع الخطوات الخاصة بتصنيع المعدات والأجهزة الطبية داخل مصر، مؤكدا أن اللجنة سوف تطلب من وزير قطاع الأعمال العام، الاطلاع على جميع الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.