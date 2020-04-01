من الصين إلى بريطانيا.. مصر تحمي أبنائها بالخارج من كورونا

حماية أبناء مصر أينما كانوا، واجب لم تتوانى عنه الحكومة طوال الوقت، فبادرت فور انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالعالم، بإجلاء المواطنين من بؤر التفشي حرصا على حمايتهم وصحتهم وإعادتهم إلى البلاد، ووضعهم في الحجر الصحي للاطمئنان عليهم.

ومن "ووهان" إلى الكويت وحتى لندن وباريس، تنوعت الرحلات لإجلاء الرعايا المصريين، حيث إنه خلال الساعات الماضية هبطت طائرات استثنائية، لتعليق الطيران بقرار من رئاسة الوزراء يوم 19 مارس الماضي، قادمة من بريطانيا وفرنسا.

بريطانيا وفرنسا

وفي مساء أمس، وصلت مطار القاهرة الدولي، رحلة مصر للطيران القادمة من لندن والمخصصة لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن، والتي أقلت 150 راكبا في رحلة العودة إلى القاهرة، وتم التعامل معهم وفقا للإجراءت الصحية المتبعة، التي نظمتها شركة مصر للطيران بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وعقب ساعات من ذلك، وصلت لمطار القاهرة أيضا طائرة قادمة من باريس لإعادة المصريين الراغبين في العودة لمصر، حيث نظمتها شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني.

وتم اصطحاب جميع العائدين لأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولى، وحجز جميع المسافرين لإخضاعهم لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما، على أن يتم متابعتهم صحيا بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع عدة وزارت.

لم تقف جهود مصر عند ذلك الحد، وإنما تتجه لتنفيذ الأمر نفسه، مع باقي المصريين في مختلف الدول، حيث ناقشت وزيرة الهجرة مع وزير الطيران المدني، إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

الكويت

وعلى مدار الأيام القليلية الماضية، نقلت مصر رعاياها أيضا من دولة الكويت، بمعدل 5 رحلات، آخرهم الاثنين الماضي، وكان على متنها 350 مواطنا من المصريين العالقين بدولة الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن السفارة المصرية نسقت مع شركة مصر للطيران نقل مقيمين مصريين من الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية، ليصبح إجمالي عدد المغادرين بالرحلات الخمس 1293 مسافراً منذ بدء رحلات الإجلاء.

وكان سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، أعلن الأسبوع الماضي، تسيير 6 رحلات استثنائية، لعودة المواطنين العالقين في دولة الكويت الشقيقة إلى القاهرة، عقب التنسيق مع السلطات الكويتية، مؤكدا أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين في الكويت.

الصين

وسبقت تلك الرحلات، رحلة أولى اتجهت إلى مدينة "ووهان" الصينية، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس مسبقا، حيث إنه في 30 يناير الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في ووهان.

فيما وجه حينها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزارة الطيران المدني تجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى مصر، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة لمصاحبة الركاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى، حيث تم نقل حوالي 300 مصري من مدينة ووهان، ونقلهم إلى مقر إقامتهم بالحجر الصحي.