صور.. 14 مدرسة معقمة تبدأ تسليم طلاب الأول الثانوي شريحة التابلت

شهدت 14 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وسط تواجد كبير من الطلاب والطالبات، الأمر الذي قلل الزحام على سنترالات المحافظة.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطلاب والطالبات توافدوا على المدارس التي خُصصت لتسليم شرائح التابت للطلاب، مؤكدة أنها شددت على تعقيم هذه المدارس، وتوفير استراحات للطلاب والطالبات في الهواء الطلق، وتوفير كراسي متباعدة لهم لاستراحتهم، وتيسير عملية تسليم الشريحه لهم.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه في إدارة كفر الشيخ التعليمية تم تخصيص مدرستي شهيد السلام الثانوية للبنين، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، وبإدارة دسوق التعليمية مدرسة دسوق الثانوية للبنات، وبإدارة برج البرلس، مدرسة برج البرلس المشتركة.

وفي إدارة غرب كفر الشيخ، تم تخصيص مدرسة صندلا المشتركة، وبإدارة بلطيم ، مدرسة زين الرفاعي الثانوية، وبإدارة فوه التعليمية، ومدرسة فوه الثانوية المشتركة، وبإدارة مطوبس التعليمية مدرسة مطوبس الثانوية المشتركة، وبإدارة الحامول التعليمية، مدرسة الحامول الثانوية للبنات، وبإدارة سيدي سالم التعليمية، مدرسة سيدي سالم الثانوية للبنات، وبإدارة الرياض التعليمية مدرسة عابد عبدالعال الثانوية للبنات، وبإدارة قلين التعليمية، مدرسة الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية، وبإدارة بيلا التعليمية، مدرسة بيلا الثانوية للبنات، وبإدارة سيدي غازي التعليمية، مدرسة الشهيد أشرف قزاز الثانوية.

وقالت وكيل تعليم كفر الشيخ، إنها شددت على مدراء المدارس استقبال طلاب الصف الأول الثانوي لتسليم شرائح التابلت ،منعًا للتكدس والزحام عند السنترالات، كما وجهت بتسليم الشرائح في فصول متعددة، منعًا للزحام ، على أن يكون مع الطالب شهادة الميلاد، أو صورة طبق الأصل منها، وبطاقة الرقم القومي للأب.