لمواجهة كورونا.. الطود ترفع 15 طن مخلفات وتعقم الشوارع

شن مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، حملة مكبرة أسفرت عن رفع 15 طن مخلفات على طريق ترعة المعلا، بمدخل قرية العديسات بحري.

وتابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز و مدينة الطود، أعمال خطة المحافظة والكهرباء لرفع التعارضات من أسلاك هوائية إلى كابلات أرضية بمنطقة أم غرباب بالعديسات بحري، كما تم تركيب كشك كهربائي بقدرة 300 ف. ك بجوار مدرسة القطان بالعديسات بحري، وتركيب 15 عامودًا بمناطق مختلفة بطرق وشوارع قرية العديسات بحري ضمن الخطة الاستثمارية.

وتابع "رزق" أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية والمصالح الحكومية بقرية العديسات بحري، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومنظمات المجتمع المدني، كما تابع تسليم شريحة التابلت للصف الأول الثانوي بمدرسة التحرير الثانوية المشتركة، مع مراعاة عدم التكدس حرصًا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.