بالصور.. رئيس مدينة رأس سدر يتابع صرف المعاشات في البريد والمدارس

تابع المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر، يرافقه محمد عبد العزيز عرفة، مدير قطاع البريد بمدن خليج السويس بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، صرف معاش شهر أبريل الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية للسيطرة علي فيروس كرونا المستجد.

وقال رئيس المدينة إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين من حيث تعقيم المدارس التي يجري فيها صرف المعاشات، وترك مسافات كافية بين المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، على انتظام العمل بمكاتب بريد رأس سدر، وقرية أبوصويرة وأيضا نقاط الصرف بمدرستي أحمد عرابي بأبوصويرة ومدرسة ذوي الاحتياجات برأس سدر، كما كثف قسم شرطة رأس سدر تواجده داخل مقرات الصرف، للتيسير علي المواطنين، وتجنب أي زحام أو تجمعات.

يذكر أن الإدارة العامة للبريد حددت جدولًا لصرف معاشات شهر أبريل ويجرى الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت (1 - 2 - 4) أبريل، ومن ألف جنيه إلى ألفين جنيه، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (5 - 6 - 7)، وأكثر من ألفين جنيه يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس (8 - 9) أبريل، ومن لم يصرف في أيامه المحددة يصرف اعتبارًا من الأحد 12 أبريل، بالإضافة إلى السماح لكافة البطاقات المتوقفة بالصرف خلال الأشهر الثلاث القادمة.