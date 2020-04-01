عاجل.. المسماري: بارجة تركية استهدفت الجيش الليبي في طرابلس بالصواريخ

أصدر الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري بيانا منذ قليل أكد فيه قيام بارجة تركية برماية صواريخ كانت تستهدف الجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة "طرابلس" إلا أنها لم توقع أي خسائر.

وقال ااناطق باسم الجيش الوطني الليبي إنه في تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد قامت بارجة تركية برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر.

وأضاف بيان الجيش الوطني الليبي: "تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين".