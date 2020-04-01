تعرف على المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية في الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، المقررات الدراسية لطلاب المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل الدراسية، بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد في 15 مارس الحالي.

وفيما يلي عرضا للمقررات الدراسية للمراحل المختلفة حتى شهر مارس 2020:

1. مقرر الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية من (الصف الثالث وحتى الصف السادس).

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2. مقرر الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية.

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3. مقرر المرحلة الثانوية (علمي-أدبي-علوم إسلامية) لتحميل الملف من هنا.

وكان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، قرر في وقت سابق، الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، ابتداء من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وقرر وكيل الأزهر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الحالي.