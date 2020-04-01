خبير اقتصادي: خفض أسعار الكهرباء للمصانع يعزز توافر السلع بالأسواق

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار خفض أسعار الكهرباء للمصانع خطوة إيجابية لدعم الصناعة لتجاوز الأزمات، ويشجع المصانع القائمة ما ينعكس على زيادة الإنتاج.

وأضاف أبو زيد لـ"الوطن"، أن خفض أسعار الكهرياء يعد حافزا للمستثمرين والمصنعين، ويأتي استمراراً لقرارات الدولة في مواجهة فيروس كورونا ومنع أي تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وتابع أن هذا القرار يشجع الصناعة الوطنية ويساهم فى زيادة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية بالسوق المصري والمساهمة في خفض الأسعار مع استمرار كفاءة الإنتاج.

وأكد أن دعم مصر للصناعة يؤدي لمزيد من استقرار السوق ويحقق تنمية صناعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن القرارات الحكومية تحفز أصحاب الشركات الصناعية والتجارية من أجل رفع تنافسية المنتج المصري محلياً، وفي أسواق التصدير التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الراهنة.