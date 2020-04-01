"ربيع": معدلات عبور السفن لقناة السويس لم تتأثر بانتشار كورونا عالميا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن إحصائيات الملاحة سجلت خلال شهر مارس 2020 عبور 1662 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1589 سفينة خلال شهرمارس من العام الماضي بفارق 73 سفينة بنسبة زيادة قدرها %4.6، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 101 مليون و 101 ألف طن مقابل 97 مليون و796 ألف طن خلال شهر مارس من العام الماضي بفارق 3 مليون و305 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 3.4%

وأوضح رئيس الهيئة، أن إحصائيات الملاحة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.4%، وزيادة في حمولات السفن العابرة للقناة بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.