هيكل: المواطنون ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنّ هناك اتفاقا مع السيد القصير وزير الزراعة، ووزارة الإعلام، لتعقيم وتطهير المقرات والاستديوهات الإعلامية التابعة للوزارة، خاصة أنّ طبيعة عمل الإعلام هي التعامل المباشر مع المراسلين والإعلاميين والجمهور، ما يعطيهم صلاحية الاستثناء من قرارات الحظر.

وأضاف هيكل، خلال لقاء مع برنامج "صباحك مصري" على قناة "mbc مصر"، أنّ الوزارة تهمها بشكل كبير صحة العاملين في المنظومة الإعلامية، مشيرا إلى أنّ عملية تطهير وتعقيم استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي تمت بالفعل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وجار حاليا تطهير المركز الخاص بالخدمات الإعلامية المقدمة للمراسلين الأجانب، لأنه يهمنا بشدة عدم أي انتقال للمرض.

وتابع هيكل، أنّ الإعلام أدى دور كبير في المرحلة الأولى من مواجهة الأزمة، من خلال كثير من حملات التوعية، وكان هناك الإجراءات الاحترازية، إلا أنّ كثير من المواطنين لم يكن لديهم أي وعي بأنّ المرض أصبح منتشرا في كل دول العالم، وليس الصين فقط.

وأوضح أنّ المرحلة الثانية التي بدأت، اعتمدت على المزيد من الإجراءات الاحترازية التنفيذية، مثل حظر التجوال، وإيقاف الطيران، وتعليق الدارسة، وكلها تأتي في صالح المواطنين، ومنع انتشار الفيروس بينهم، لهذا يجب أن يكون هناك تعاونا من جانب المواطنين مع الدولة لتنفيذ الإجراءات.

وأكمل: "تمنينا ألا نصل لهذه المرحلة، لأنها تزيد الخسائر للجميع"، موضحا أنّ هناك استجابة كبيرة من جانب المواطنين والالتزام بالحظر والإغلاق بشكل محدد، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، كما زادت التوعية والالتزام باستخدام المطهرات وإيقاف السلوكيات السلبية مثل التقبيل والسلام باليد، وتجنب الزحام والتجمعات، ولكننا أيضا نريد مزيد من الالتزام حتى نمر من هذه المرحلة الصعبة.