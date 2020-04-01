أصحاب المعاشات: البعض لم يلتزم باجراءات الصرف للوقاية من كورونا

قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنّه رغم الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة ووزارة التضامن، للحد من تكدس أصحاب المعاشات أثناء صرف المعاش الشهري، إلا أنّ بعض أصحاب المعاشات لم يلتزموا، وذهب البعض إلى مكاتب البريد، وماكينات ATM، رغم أنّهم ليسوا ضمن الفئة المقرر صرف معاشها وهي من يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، خلال اليوم وغدًا ويوم السبت.

وأضاف الصباغ، لـ"الوطن": "نلتمس العذر لأصحاب المعاشات، خاصة من سيتقاضون معاشهم بعد 10 أيام لأن ذلك يعني أنّهم صرفوا المعاش بعد 40 يوما من المعاش السابق، موضحًا أنّ البعض ذهب لمكاتب البريد منتظرين نزول المعاش بين اللحظة وأخرى.

وأشار رئيس النقابة، إلى أنّ أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف، يصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" 5 و6 و7 من أبريل، وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبا، ويصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.