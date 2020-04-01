"الثقافة بين إيديك" تعرض حفل أصالة و"الملك هو الملك" غدا

تتواصل عروض المبادرة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، حيث تقرر عرض حفل الفنانة السورية أصالة، الذي يتضمن مجموعة من أشهر أغنياتها، فى التاسعة مساء غدٍ، على قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".

وعقب انتهاء الحفل يجرى عرض المسرحية الشهيرة "الملك هو الملك" من تأليف سعد الله ونوس، وأشعار أحمد فؤاد نجم، ومن إخراج مراد منير.

وتسرد قصة المسرحية ملك يخرج من قصره متنكرًا مع وزيره للبحث عن وسيلة للترفيه، حتى يلتقي بتاجر مفلس يمضي وقته في الحانة ويحلم بأن يصبح حاكم المدينة، وهنا يقرر الملك أن يحقق حلمه ليوم واحد وتتوالى الأحداث.

المسرحية من بطولة صلاح السعدني، محمد منير، فايزة كمال، حسين الشربيني، لطفي لبيب، علي حسنين، مجدي فكري وعدد من الفنانين.