احتفظ بمسافة متر.. علامات إرشادية لتنظيم صرف المعاشات ببريد الدقهلية

"برجاء الانتظار هنا حرصا على سلامتك.. احتفظ بمسافة متر" ملصقات وضعها رابطة شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بمكتب بريد قريتهم لتنظيم صفوف كبار السن خلال صرف معاشات شهر أبريل، بالإضافة إلى تطهير المكان بصفه مستمرة وتعقيمه مع تطهير أيدي العملاء بالكحول أثناء الدخول لصرف المعاش والخروج .

ووضع شباب القرية ملصقات على الأرض توضع مكان الوقوف، بالإضافة إلى مقاعد خارج المقر في انتظار صاحب المعاش لدوره.

قال أحمد رضا، أحد شباب الرابطة، إنه مع إعلان الحكومة جدول صرف معاشات شهر أبريل قرروا التوجه لمكتب بريد القرية للمساهمة في عملية التنظيم وإحضار بعض المقاعد ووضعها في الشارع أمام مكتب البريد، مع تعقيم المكتب ووضع ملصقات بداخله لتنظيم صفوف المواطنين من كبار السن والتيسير عليهم .

وأضاف رضا لـ"الوطن"، أنه وعدد من شباب القرية المتطوعين قرروا تشكيل رابطة منذ بداية ظهور أزمه انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدأوا في تطهير شوارع القرية وواجهات المنازل يوميا حتى اليوم.

وقال محمد محمد إبراهيم، أحد الشباب المتطوعين، "خوفا على أهالينا وبالأخص كبار السن، تواجدنا لمساعدة مسؤولي مكتب البريد الذي يشهد تكدسات كل شهر أثناء صرف المعاش عن طريق تنظيم الصفوف ووضع علامات إرشادية للمواطنين".

وأوضح أن عدد المتطوعين من داخل القرية وصل حتى اليوم إلى أكثر من 20 شابا يعملون بصفة مستمرة على تطهير شوارع القرية وواجهات ومداخل المنازل والمحلات، مؤكدا أنهم يوفرون أجهزة الرش ومواد التطهير فيما بينهم بالجهود الذاتية، وبمساعدات أهالي القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي، مرحبين بأي شخص من يرغب في الانضمام، معلنين استمرارهم لحين زوال الأزمة.