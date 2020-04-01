توفير أتوبيسات لنقل مستحقي المعاشات إلى منافذ الصرف بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمستوى التنظيم الجيد والسلوك الحضاري من المواطنين في اليوم الأول من صرف معاشات شهر أبريل، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز 191 مقرًا بمدارس وساحات الشباب والرياضة والساحات العامة، بمشاركة وتعاون مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب وشباب المحافظة.

وذكر أنه تم توفير أتوبيسات نقل داخلي لنقل المستحقين للمعاشات للمقار التى تم تجهيزها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير عملية الصرف، وخدمة أكثر من نصف مليون مواطن مستحق.

وأوضح تخصيص شاشات لمتابعة عملية صرف المعاشات بالبث المباشر عبر تقنية "فيديو كونفرانس" والتدخل السريع على الفور لحل أى مشكلة قد تحدث.