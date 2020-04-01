12 مليون جنيه لأعمال رصف الشوارع بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم اعتماد 12 مليون جنيه من جهاز التعمير لأعمال الرصف بالمدينة الجديدة بطول 4 كيلومتر، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الذى طالب بضرورة التنسيق الجيد بين جميع الجهات الخدمية والمعنية قبل القيام بأي أعمال رصف.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده رئيس مدينة القنطرة شرق اليوم، بحضور نائب رئيس المدينة، وسكرتير المركز والمدينة ومديرالتخطيط والمتابعة، وممثلين لجميع الجهات الخدمية بالقنطرة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وغازوطرق، وإدارة هندسية وذلك للتنسيق لإنهاء أي أعمال لهذه الجهات بالأماكن التي تم تحديد رصفها بالمدينة الجديدة.

وأكد "إدريس" على متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة القديمة والجديدة ونقلها إلي المقالب العمومية ورش المقالب بعد رفعها، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى، وأضاف أن قرية التقدم قامت بجمع القمامة من خلال منظومة الجمع السكني ورفع المخلفات من الطرق ورش المناطق بالجهاز الضبابي، وذلك لمقاومة الحشرات والذباب والناموس.

وذكر أن الوحدة المحلية لقرية التقدم قامت برفع مياه الصرف من حول الوحدة الصحية وتطهير المطابق، تحت إشراف المهندس محمد علي سكرتير المركز والمدينة، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة، وإبراهيم هيكل مدير تحسين البيئة، ومحمد حسن السيوفي رئيس قرية التقدم