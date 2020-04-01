  الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية ويكبد الحوثيين خسائر كبيرة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم، من تحرير مساحات واسعة من سلسلة جبال هيلان، غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية شنت عملية هجومية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المرتفعات الجبلية، ضمن سلسلة جبال هيلان الاستراتيجي، غرب محافظة مأرب.

وطهرت قوات الجيش عددا من المواقع المحيطة بالسلسلة الجبلية، وواصلت تقدمها في الأثناء وحررت مواقع جديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف مليشيا الحوثيين، علاوة على تدمير آليات وعربات تابعة لها.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي" بقيادة السعودية، تجمعات المليشيا وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي جبهة نهم، واصلت قوات الجيش تقدمها، حيث استعادت عددا من المواقع المهمة في الجبهة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية التي تلوذ بالفرار.

وشنت قوات الجيش اليمني، عدة هجمات على مواقع تمركز المليشيا الحوثية، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.