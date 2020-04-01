بطلان جزاءات النيابة الإدارية لمسؤولين بالسد العالي          

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى اتهام 3 مسؤولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، لاغتصاب النيابة الإدارية سلطة جهة الادارة توقيع جزاءات على المحالين دون سند من القانون، بحسب قرار المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وكانت النيابة الادارية أصدرت قرارا من لجنة التأديب تضمن مجازاة كل من مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ورئيس قسم الاستحقاقات، بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شؤون الخدمة بالهيئة بخصم عشرة أيام من راتبه.

ونسبت لهم مخالفات موافقة المُحال الأول بالموافقة على اعتبار منح 9 أيام بديل راحة لسائق بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وأعد الثاني مكاتبه بإجازة مرضية للسائق وضمنها بيانات مخالفة للحقيقة، وصرفت المحالة الثالثة مقابل مالي للسائق دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات.

وارتأت النيابة الإدارية بعد التحقيق مع المحالين، الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، وأن المخالفات المنسوبة إليهم لا تستوجب إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات أشد مما تملكه جهة عملهم في هذا الشأن، إلا أنها اغتصبت سلطة جهة الإدارة، ووقعت الجزاءات عليهم دون أي سند من القانون، وبالتالي يكون قرار الجزاء هو والعدم سواء.

ورأت المحكمة أنه لا يغل يد الجهة الإدارية عن مجازاة المحالين تأديبيا إن رأت لذلك وجه، وإذ استنفذت النيابة الإدارية ولايتها بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمحالين بمجرد انتهائها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، فمن ثم يكون قرارها بإحالة المحالين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن ذات الاتهامات ليس له أي سند من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.