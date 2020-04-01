تركيا تجمد حسابات التبرعات التي جمعتها بلدية إسطنبول لمواجهة كورونا

بلغت أرقام التبرعات التي بدأتها رئاسة بلدية إسطنبول، لمساعدة من يعيشون ضوائق مالية من المواطنين بسبب تفشي وباء كورونا، والتي تحاول وزارة الداخلية بقيادة سليمان صويلو منعها، إلى 6.5 مليون ليرة في 3 أيام فقط.

وبعد قرار التعميم الذي صدر عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قام مكتب حاكم إسطنبول بتجميد حسابين مصرفيين بناء على الرسالة الموجهة للمصارف التي تم فتح حسابات للتبرع بها. ويوجد في الحسابات التي تم تجميدها الآن حوالي 1 مليون 429 ألف ليرة وحوالي 899 ألفا لدى المصرف العام، وحوالي 530 ألفا في أحد المصارف الخاصة.

وسيقوم رئيس بلدية إسطنبول اليوم بالتقدم بطلب الي المحكمة لتقوم البنوك بإلغاء إجراءات التجميد علي الحسابات وإجراء التعميم الصادر عن وزارة الداخلية.