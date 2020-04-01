حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة دهب

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة استكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدي.

وقال اللواء صبري الوزيري، رئيس مدينة دهب، إن المواطنين يستغلون ساعات الحظر ليلًا ويتعدون على أملاك الدولة بالبناء على مساحات واسعة، وأيضًا التوسع في بناء الأسوار والعشش.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 550 متر مربع، بمنطقة العصلة خلف إسكان مبارك القديم، لافتًا إلى أنه سيجرى التصدي بكل حسم لأي حالات تعدى على أملاك الدولة، وإزالتها على الفور.

وأضاف " الوزيري" أن التصدي لفيروس كورونا، لن يشغلنا عن استمرار حملات الإزالة، لاسترداد أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بكافة أنواعها، وبجميع جهات ولايتها.