 "الكرملين": بوتين يعمل عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد

كشف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات يمتنع عن المصافحة باليد، ويمارس العمل عن بعد بقدر الإمكان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال بيسكوف، في تصريحات، ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان الرئيس بوتين وجميع من زار معه قبل أسبوع مستشفى "كوموناركا" الخاص بعلاج مرضى "كورونا" في موسكو سيخضعون لعزل ذاتي بعد إصابة كبير أطباء هذا المستشفى دينيس بروتسينكو بالوباء - "نحن نتوخى جميع الاحتياطات ونتجنب عقد اجتماعات ونحاول العمل عن بعد قدر الإمكان".

وأضاف بيسكوف "أن الرئيس بوتين يسعى هذه الأيام أن يفعل كل شيء عن بعد وتخلى عن المصافحة باليد"، مؤكدا أن الرئيس الروسي يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بكورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 440 إصابة جديدة بكورونا المستجد في يوم واحد، بينما تصدرت العاصمة موسكو الحالات بواقع 267 حالة إصابة.