أحمد حسن يشارك "صناع الخير" في تعبئة حقائب الوقاية من كورونا

شارك أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي السابق، مؤسسة صناع الخير للتنمية، في تعبئة حقائب الوقاية من فيروس كورونا ضمن مبادرة "حماية".

وكانت مؤسسة صناع الخير أطلقت المبادرة تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من الوزيرة نفين القباج، وبالتعاون مع سي اس ار مصر، لتقديم الدعم لشرائح غير القادرين في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد أحمد حسن، أن مشاركته مع "صناع الخير" في تعبئة حقائب الوقاية من فيروس كورونا، والتي يجري توزيعها على عمال النظافة في المحافظات، تأتي في إطار الدور المجتمعي في دعم شرائح غير القادرين في مواجهة فيروس كورونا، مطالبا القادرين بتقديم المساعدة في التوعية والوقاية للخروج من هذه الأزمة.

من جانبه، رحب مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، بمشاركة ودعم الشخصيات العامة لمبادرة حماية، لدعم غير القادرين على مواجهة مخاطر فيروس كورونا، ومنهم أحمد حسن.

وذكر زمزم، أن هذه المشاركة رسالة مهمة لدعم توعية المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والحتمية لعملية التطهير والتعقيم، واتباع ارشادات منظمة الصحة العالمية بصفه عامة ووزارة الصحة المصرية بصفه خاصة للتغلب على فيروس كورنا" كوفيد19".

وأضاف، أن صناع الخير تتعاون في مبادرة حماية مع سي أس أر إيجبت، وبعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى منها المصرية للاتصالات، والمصرف المتحد، وتحت رعاية مجلس الوزراء.