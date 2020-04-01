"روس آتوم" الروسية تعلن إصابة 4 من موظفيها بفيروس كورونا

أعلن مدير عام شركة "روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، إصابة أربعة من موظفي الشركة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، أحدهم في مكتب الشركة بالمجر.

وقال "ليخاتشوف" في تصريح اليوم: "توجد 3 حالات إصابة في صفوف موظفي الشركة داخل روسيا، منها حالتان في موسكو والثالثة مسجلة في منطقة زاريتشني سفيردلوفسك الروسية".

وأشار مدير عام الشركة، إلى أن إدارة الشركة قامت على الفور باتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطهير المباني، مضيفا: "لضمان تشغيل المحطات النووية دون انقطاع، اتخذنا تدابير صارمة وعزلنا جميع الموظفين التشغيليين العاملين على لوحات التحكم".

وتابع ليخاتشوف: "جميع الموظفين يعملون في 5 نوبات بشكل منفصل عن عائلاتهم، ويجري نقلهم إلى المحطات بواسطة وسائل نقل خاصة".

وأكد مدير عام شركة "روس آتوم" الروسية، أنه جرى اتخاذ إجراءات تنظيمية وطبية إضافية وصارمة في جميع فروع شركة "روس آتوم" من أجل ضمان الوقاية من الأمراض والاستعداد للعمل في ظروف جديدة.

وأشار ليخاتشوف، إلى دراسة إمكانية إعادة جزء من موظفين الشركة من مواقع تشييد المحطات النووية الجديدة في الخارج.