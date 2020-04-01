الصحة تحذر: أغلب المصابين بفيروس كورونا من الشباب

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن يجب ترك مسافات بين المواطنين في حال التواجد خارج المنزل، لأن وسيلة نقل فيروس كورونا هي الرزاز فقط حتى الآن، ولاينتقل عن طريق الهواء.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الدم، ولابد للحفاظ على نظافة اليدين وعدم لمس الأسطح، والجوانتي غير ضروري مادام يتم الحفاظ على نظافة اليد وغسلها 20 ثانية.

وقال حسني: "أغلب المصابين بفيروس كورونا من فئة الشباب، ولكن أكثر الوفيات من كبار السن، ولذلك الشباب يحمل مسؤلية الأهالي من كبار السن "أنتم عرضة للإصابة، ولذلك تجنب التجمعات".

وتابع حسني أن عدد الوفيات بمصر كان من الممكن أن يكون نصف العدد الحالي لولا التأخر في اللجوء للمستشفى وطلب المساعدة.

وشدد حسني على أن المصابين بمصر لم يصلوا لمرحلة لرفض دخول حالات المستشفيات والعزل المنزلي "الدولة تعالج كل المصابين بالمستشفيات"، موضحا أن 761 هي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولم نصل لمرحلة الخطورة ووزارة الصحة لديها الرقم الذي إذا وصلنا له وصلنا للخطورة.