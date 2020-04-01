محمود محيي الدين: هناك تفاوت كبير في قدرات الدول للتعامل مع كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل لعام 2030، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أظهرت خبرات دول ومؤسسات ومنظمات في القطاع الصحي كبداية في الحديث عن قدرة على هذا القطاع على التعامل مع هذه الأزمة من حيث الاستعداد لها والتعامل معها.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك تفاوتا كبيرا جدًا في قدرات الدول في التعامل مع الأزمة، حتى الدول المتقدمة من حيث الاستعداد والتعامل معها، مؤكدًا أننا وجدنا قدرا من التوفيق حتى الآن في دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية في التعامل مع هذه الأزمة بأشكال مختلفة.

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل لعام 2030 إلى أنه: وجدنا صعوبة وارتباكا في عددًا من الدول المتقدمة التي كانت تظن أنها أكثر قدرة لمواجهة هذه الأزمات، ولكنها لم تكن مستعدة، إما لأنها لم تتعرض لمثل هذه الأوبئة لفترة طويلة جدًا، ترجع لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى "منذ أكثر من 100 عام" ولم تتعرض لمثل هذه الصدمات، أو كونها ركزت أكثر على المجالات العلاجية وليست الوقائية في العلاج الصحي.