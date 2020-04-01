"مهند" يعلن نتيجة تحليل فيروس كورونا

أعلن الفنان التركي كيفانش تاتليتوج الشهير في العالم العربي بـ"مهند"، منذ قليل، سلبية اختبار الكشف عن فيروس كورونا، الذي خضع له مؤخرا.

وأضاف في تغريدة نشرها على حساب على موقع "تويتر": "لقد ظهرت النتيجة منذ قليل، وجرى الكشف عن الالتهاب الرئوي في منطقة صغيرة من رئتي نتيجة الفحوصات في المستشفى، حيث كنت أشكو من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، تجري متابعتي وعلاجي، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية".

وأكمل: "غدا سأكمل آخر فحوصاتي وفقا للنتائج، سيجري تحديد المتابعة والعلاج في المنزل إذا لزم الأمر، وأود أن أشكر كل العاملين في القطاع الصحي و بالأخص في بلادنا الذين قضوا ساعات عمل مكثفة خلال هذه الفترة، وأتمنى من الله الشفاء لجميع المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19، دعاؤنا معكم. أنا بخير ... شكرا".