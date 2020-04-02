بريد الوطن..معاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن

أنا سيدة معاقة، شبه كفيفة، لدى عجز جزئى بالعين اليمنى، فلا أرى بها تماماً، وزوجى يعمل أرزقياً وظروفنا الاجتماعية صعبة، حيث نسكن شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، بخلاف مصاريف المعايشة، وأنا فى أمَس الحاجة إلى الحصول على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن، وأتمنى أن تستجيب الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لنا، وفى حاجة لقرار إنسانى نبيل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمساعدتى وأسرتى، علماً بأننى لم أحصل على أى معاش على الإطلاق، وأناشد السيد الدكتور عاصم الجزار التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الحالات الأوْلى بالرعاية، وذوى الاحتياجات الخاصة.

أسماء على محمد على - عين شمس - القاهرة

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