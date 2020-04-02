بريد الوطن.. الله يهديك.. خليك فى البيت

لو أدركنا مقدار تلك المصيبة التى أصابت العالم، لما احتجنا إلى كل تلك التحذيرات والتوسلات التى تبعثها الدولة فى كل لحظة لمعالى المواطن الذى يأبى الإنصات والاستماع لصوت العقل، والتى تؤكد أن إصرار معاليه على ضرب تلك التعليمات عرض الحائط سوف يضعنا كلنا أمام كارثة لا يعلم مداها سوى الخالق سبحانه، ولا أعرف سبباً لإصرار معالى المواطن على الاستهانة بحجم هذا الوباء المخيف، سوى أن معالى المواطن إما أنه يفتقد إلى العقل الذى يميزه عن سائر المخلوقات، وإما أنه لا يعى أننا على بُعد خطوات من طريق اللاعودة إذا أصر معاليه على أن يلعب دور المواطن الفهلوى، ولكن أحب أن أذكر لمعالى المواطن أنك لست بمنأى أن تفقد نفسك بعد أن تتسبب فى فقد أعز الناس إليك، والأصعب من ذلك أن تحرم من أن تلقى عليه نظرة الوداع، والمؤلم أن يحرم هذا العزيز من أن يغسَّل ويصلى عليه، ويصبح مجرد رقم، ومع أننا أمام محنة شديدة، ولكنها أظهرت للعالم أننا فى دولة لديها رجل يضع مواطنيه فى المقام الأول، وقريب منهم بشكل يجعله يدير هذا الملف ومعه حكومة د. مصطفى مدبولى بكفاءة عالية وبتعليمات من الرئيس وحزمة من القرارات التى من المؤكد أنها ستكلف الدولة مئات المليارات، ولكن تعليمات الرئيس بأن صحة المواطن فى المقام الأول وما على حضرة المواطن غير أن يجلس فى البيت.

محمد الطرابيلى - المنصورة

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