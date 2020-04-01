مصرية في فندق العزل الصحي: الإقامة مجانية ورفضوا ياخدوا مني فلوس

حكت إيمان بيبرس، مصرية عائدة من لندن ومقيمة في الحجر الصحي بفندق المطار، تفاصيل عودتها من لندن وإقامتها في الحجر الصحي بفندق المطار.

وقالت "بيبرس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنها عادت من لندن ودفعت ثمن تذكرة الطيران لشركة طيران أجنبية، وأخبرها ضباط الجوازات في لندن قبل سفرها هي وأكثر من 300 مصري أنهم سيقيمون داخل أحد الفنادق، بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية، مقابل 900 جنيه فقط لليوم.

وأوضحت أنه فور وصولهم لمطار القاهرة، جرى تقسيمهم لمجموعات كل مجموعة 10 أفراد، ومعهم ضابط، واصطحبوهم لفندق المطار، مشيرة إلى أنها أخرجت بطاقتها الائتمانية من أجل دفع ثمن الإقامة إلا أنهم أخبروها أن الاقامة في الفندق مجانًا، ورفضوا الحصول على أي أموال منها.

ونفت "بيبرس" قيام أي شخص في الحجر الموجود بالفندق، بدفع أي شيء، مشددة على أن الإقامة في الفندق مجانية بشكل كامل.