شركة سجائر عالمية: نعمل على تصنيع مصل محتمل لـ"كورونا" من خلال التبغ

قالت شركة "بريتش أمريكان توباكو" عملاق التبغ العالمي، إنها تعمل من خلال شركة كنتاكي بيوبروسيسينج، العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية، على تطوير مصل محتمل لفيروس كوفيد-19 COVID-19 المعروف باسم فيروس كورونا، وهي حاليا في مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية.

وأضافت الشركة، في بيان رسمي اليوم، أنه إذا سارت الاختبارات على ما يرام، فإن "فريق بريتش أمريكان توباكو BAT يأمل أنه مع الشركاء المناسبين والدعم من الهيئلت الحكومية، يمكن تصنيع ما بين مليون و3 ملايين جرعة من اللقاح أسبوعيًا، بدءًا من شهر يونيو".

وتابعت: في حين أن أعمال شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP تجارية، إلا أن الهدف من مشروع المصل المحتمل لفيروس كورونا Covid-19 لا يهدف للربح.

وأوضحت أن المصل يستخدم قيد التطوير تقنية نباتات التبغ سريعة النمو الخاصة بشركة بريتش أمريكان توباكو BAT، والتي لها مزايا عديدة مقارنة بتكنولوجيا إنتاج الأمصال التقليدية، حيث من المحتمل أن يكون أكثر أمانًا، نظرًا لأن نباتات التبغ لا يمكن أن تكون عائلا لمسببات الأمراض البشرية، فضلا عن كونه أسرع في التأثير، لأن عناصر اللقاح تتراكم في نباتات التبغ بسرعة أكبر بكثير، نحو 6 أسابيع في نباتات التبغ مقابل عدة أشهر باستخدام الطرق التقليدية.

وأضافت: تبقى تركيبة اللقاح التي تطورها شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP مستقرة في درجة حرارة الغرفة، على عكس اللقاحات التقليدية التي غالبًا ما تتطلب التبريد.

استحوذت شركة رينولدس أمريكان Reynolds American Inc التابعة لشركة بريتش أمريكان توباكو BAT، على شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP في عام 2014، بهدف استخدام مجموعة من تقنياتها الفريدة لاستخراج التبغ في تطوير منتجاتها الجديدة غير القابلة للاحتراق.

وفي عام 2014، تصدرت شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP عناوين الصحف باعتبارها واحدة من الشركات القليلة التي طورت علاجاً فعّالاً ضد الإيبولا، بعد أن قامت بتصنيع ZMapp™ مع شركة ماب بيوفارم للأدوية Mapp BioPharm Pharmaceuticals التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالشراكة مع هيئة البحث والتطوير الطبي الأمريكية المتقدمة BARDA.

ونجحت شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP مؤخرًا في استنساخ جزء من التسلسل الجيني لفيروس كورونا COVID-19 مما ساعد في تطوير مضاد حيوي محتمل - مادة تؤدي إلى استجابة مناعية في الجسم وبشكل خاص إنتاج الأجسام المضادة. ثم يتم إدخال هذا المضاد في نباتات التبغ للتكاثر، وبمجرد حصاد النباتات يتم تطهير المضاد المحتمل، ويخضع حالياً لاختبارات ما قبل السريرية.

وقال الدكتور ديفيد أوريلي، مدير البحث العلمي بشركة بريتش أمريكان توباكو BAT: "نحن نتواصل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ونتناقش بشأن الخطوات التالية. كما نتواصل مع إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة البريطانية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الأمريكية المتقدمة BARDA، لتقديم دعمنا وإمكانية توفير أبحاثنا بهدف محاولة التعجيل بتطوير لقاح فيروس كورونا Covid-19".

وأضاف الدكتور أوريلي: "إن تطوير اللقاح يمثل تحديا وهو معقد جدا، ولكننا نعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا مع منصة تكنولوجيا نباتات التبغ الخاصة بنا. ونحن على استعداد للعمل مع الحكومات وجميع المعنيين بالأمر للمساعدة في حربنا ضد فيروس كورونا Covid-19. ونحن نؤيد تماماً مطالبات الأمم المتحدة من أجل نهج المجتمع ككل لمكافحة المشاكل العالمية".

وأكد الدكتور أوريلي: "دأبت شركة كنتاكي بيوبروسيسينج KBP على العمل لاستكشاف الاستخدامات البديلة لنبات التبغ لفترة من الوقت. وأحد هذه الاستخدامات البديلة هو تطوير لقاحات نباتية. ونحن ملتزمون بالمساهمة في الجهود العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا Covid-19 باستخدام هذه التكنولوجيا".