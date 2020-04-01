كورونا.. بوتين يمنح الحكومة سلطة إعلان الطوارىء

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفقا لقناة "روسيا اليوم"

وبموجب القانون، تحصل الحكومة الروسية على صلاحيات إعلان حالة الطوارىء أو حالة التأهب القصوى على كامل الأراضي الروسية أو في أي جزء منها.

وأشارت المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون، إلى أنه جرى إعداده نظرا لضرورة التعامل على وجه السرعة مع التحديات المتعلقة بانتشار كورونا المستجد.

وبموجب القانون أيضا سيكون بإمكان الحكومة تنسيق عمل المنظومة الموحدة للإنذار من حالات الطوارئ وإزالة آثارها.

وسيحق للحكومة فرض قيود على تجارة مستلزمات طبية معينة لمدة تصل إلى 90 يوما، وتعليق فتح ملفات الإفلاس أمام المحاكم، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى متعلقة بحجوز الدولة والعقود بين الدولة والشركات، وتبني إجراءات دعم شركات الخدمات السياحية.

وكان حق إعلان حالة الطوارئ في وقت سابق بيد الرئيس الروسي حصرا.

الرئيس الروسي: وضع كورونا في البلاد يزداد صعوبة

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع بعض أعضاء الحكومة عن بعد، اليوم:"إن وضع فيروس كورونا في روسيا يزداد صعوبة، حيث توجد وفقا للبيانات الأخيرة 2777 إصابة".

وأضاف بوتين، أن وضع كورونا في العالم أكثر صعوبة، حيث أُصيب 850 ألف شخص بالفيروس".

نائبة رئيس الوزراء الروسي: يجري فحص 8 أدوية مسجلة لإمكانية علاج كورونا

من جانبها، قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال الاجتماع، إنه يجري فحص 8 أدوية مسجلة في روسيا لإمكانية علاج كورونا المستجد ويجري اختبار 22 عقارا جديدا لهذا الغرض، وسيتم الحصول على النتائج الموثوقة بها في 10 أبريل المقبل".

وأضافت جوليكوفا- خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو- "أن الفرق البحثية تواصل العمل وسنقدم لك تقريرًا وفقًًا للشروط التي حددناها سابقا".

واشارت المسؤولة الروسية،إلى أن حوالي 60 متطوعًا في روسيا سيشاركون في التجارب على الأدوية الجديدة، التي يمكن أن يبدأ استخدامها في 29 يونيو القادم.

وتابعت جوليكوفا قائلة : "إن نظام كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة (فيكتروم) الروسية، من الممكن تسجيله بين 10-15 من شهر أبريل الجاري".