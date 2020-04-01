محافظ الغربية: لدينا 17 مستشفى مجهز و200 غرفة عزل لمصابي كورونا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة ملتزمة بشكل كبير بقرارت وتعليمات رئيس الوزراء وقرارت الحظر ومنع التكدسات، "هناك توعية مستمرة للمواطنين أصبح لديهم استيعاب تام لمنع التكدس خصوصا في البنوك وصرف المرتبات".

وأكد رحمي على أن السلع التموينية والحالة جيدة جدا وهناك مايكفي لفترات طويلة للسلع الغذاية المختلفة من دقيق وأرز وغيرها، وهناك 17 مستشفى مجهز و200 غرفة عزل وأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد، أنه تم تجهيز 23 مدرسة لصرف المعاشات، "كان أول يوم النهاردة وكان في التزام"، كما تم تخصيص 13 مدرسة من أجل توزيع شرائح على طلاب التابلت لطلاب أولى ثانوي، وتم توزيع نحو 65% من الشرائح 22 ألف شريحة من أصل 31 ألف.

وشدد رحمي على وجود إجراءات رادعة على من يخالف إجراءات مجلس الوزراء أو من يستغلون الأوضاع الحالية وأزمة فيروس كورونا، مشددا على أن تطهير الشوارع يتم يوميا ويتم استغلال فترة الحظر للتعقيم والتطهير بالتعاون مع الحماية المدنية والمنطقة الشمالية العسكرية.