عاجل.. تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت السلطات المغربية، تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المغرب، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة المغربية، اعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة ومؤكدة بالوباء كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في المغرب إلى 642 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية، في بيان، بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".