الإبراشي يوجه تحية للجيش الأبيض: علينا الاهتمام بالنبوغ العلمي والطبي

وجَّه الإعلامي وائل الإبراشي، الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية في مصر نظرًا لوقوفهم في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكر أنه سيتم وقف بث الشاشات لمدة 45 ثانية يوميًا في تمام العاشرة والنصف مساءً كتعبير رمزي للتضامن معهم، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "الإبراشي"، أن تضحيات الجيش الأبيض المصري، لا تقدر بشيء في ظل التضحيات التي يقدموها في ظل تفشى الفيروس القاتل، لافتاً إلى أن العالم كافة يعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد،"كوفيد 19"، والخسائر فادحة، "تحية للجيش الأبيض نحن في حاجة إلى إعادة ترتيب أولياتنا من جديد، كون مصر عانت في أوقات كثيرة من تصدر المشهد لبعض الصبية وأصحاب الصوت العالي وتم تجاهل أصحاب الفكر والنبوغ الطبي والعلمي".

وطالب الإعلامي، جموع الشعب المصري بالتضامن وتحية الجيش الأبيض بأي طريقة يرونها مناسبة، حيث إن فيروس كورونا له تداعياته وهناك خسائر كبيرة على العالم، ولكن مصر في منطقة الاحتواء نسبيًا ونتمنى جميعًا أن نستمر في هذه المنطقة، مؤكدًا أن تصريحات أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة التي قال فيها عن تفشى كورونا إنه أسوأ من كارثة الحرب العالمية الثانية تظهر مدى الكارثة التي يمر بها العالم.