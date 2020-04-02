أستاذ جراحات بجامعة الإسكندرية يكشف تفاصيل "امكث في بيتك واستشرنا"

قال الدكتور ياسر محمد زكي، استشاري الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، ومؤسس مبادرة "امكث في بيتك واستشرنا"، إن المبادرة تشهد إقبالا غير متوقع على الإطلاق، حيث ناشد المواطنين بالمكوث في البيت تجنبًا لأي ازدحام قد يؤثر على إصابتهم بفيروس كورونا، والتواصل معه عبر الإنترنت من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من تبعات تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتطبيق حظر التجوال بمصر.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن المبادرة تقدم كل الخدمات مجاناً وبها أطباء كبار من داخل وخارج مصر، موضحًا أن أول ساعتين من تدشين المبادرة على الإنترنت شارك فيها 20 ألفا، وفى اليوم الثاني بلغت الاستشارات 100 ألف، الأمر الذي دفعه إلى توسيع المبادرة وضم من يستطيع التطوع من الأطباء.

وأوضح أستاذ الجراحات بجامعة الإسكندرية ومؤسس مبادرة "امكث في بيتك واستشرنا"، أن المبادرة تضم أطباء كبار قد يصل الحجز في عياداتهم في الأيام العادية إلى شهرين، وهناك أطباء من جامعات في أمريكا وانجلترا، مشدداً على أن المبادرة قدمت منذ انطلاقها 60 ألف استشارة مجانية.

وأكد أن المبادرة تهدف للتخفيف عن المرضى وكبار السن، من ناحية ومن ناحية أخرى، يخفف الأعباء على الدولة في ظل الأزمات والكوارث، وتابع: "الفزع الذى يعيشه المجتمع المصري الآن بسب كورونا يجعلنا نتحمل مسؤوليتنا المجتمعية.. المستشفيات مثقلة بأولويات فى غاية الأهمية".