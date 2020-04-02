المسلماني يشرح كيف تعامل العالم مع كورونا من الاستخفاف إلى التشكيك

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن مواجهة فيروس كورونا شهدت حالة من الاستخفاف وعدم التقدير حول العالم في البداية.

وأضاف المسلماني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن عددا كبيرا من الأطباء والسياسيين لم يقدروا خطورة المشهد، لافتًا إلى نظرية المؤامرة التي سادت في البداية، والتي نسبت الفيروس للولايات المتحدة الأمريكية، وأنها ضربت به الصين ضمن الحرب التجارية بينهم.

وأكد المسلماني أن تعالي ترامب في بداية الأزمة زكى هذه الفكرة لدى البعض، وظنوا أن أمريكا تقف وراء الفيروس، وأن إصابة إيران بالفيروس شددت على هذه الاحتمالية، وكذالك وصوله لإيطاليا، والتي اقتربت مؤخرًا لروسيا على حساب علاقتها بأمريكا.

وأشار المسلماني إلى أن إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة بددت هذه النظرية ونفت صحتها وتسببت في أن نظرية المؤامرة الأمريكية تهاوت.

وتحدث المسلماني عن اعتبار البعض لفيروس كورونا أنه مجرد صناعة إعلامية ضاربًا المثل برئيس البرازيل والذي رفض اتخاذ إجراءات احترازية للفيروس واعتبر أنه لا يستحق وقف الاقتصاد وإغلاق المدن، وأن الأمر مجرد دور إنفلوانزا.

ولفت المسلماني إلى أن الاتحاد الأوربي كان يعتبر إيطاليا مبالغة في عدد المرضى والوفيات، وأنهم كانوا يحسبون كل الوفيات لديهم من مختلف الأسباب على أنهم وفيات فيروس كورونا، وذلك مع موجة تشكيك تزعمها بعض كبار الصحفيين حول العالم.