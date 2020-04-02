سعودي: صرف المعاشات عبر 10 آلاف ماكينة ATM.. في اليوم الأول

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة خصصت أماكن لصرف المعاشات بجانب مكاتب البريد ذات المساحات الواسعة.

وأضافت خلال تقرير عرضه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، والذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، أن الوزارة اتفقت مع وزير الاتصالات لنقل ماكينات الصرف من المكاتب الصغيرة بالمحافظات للمدارس ومراكز الشباب حفاظا على حياة المواطنين.

من جانبه، قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه جرى تنظيم عمليات صرف المعاشات، مضيفا: "بدل ما 9.5 مليون مواطن بيقبضوا في نفس الوقت قللنا العدد لـ2.5 مليون مستفيد في اليوم الأول في أكثر من 10 آلاف ماكينة صرف آلي "ATM"، و4350 منفذ صرف متوزعة بين منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد، ما أدى لتقليل عملية التزاحم".