المسلماني: مصر اتبعت سياسة متوازنة في التعامل مع فيروس كورونا

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن مصر اتبعت سياسة متوازنة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن مصر وازنت بين الاقتصاد والصحة، وأعطت أولوية للصحة للحفاظ على الإنسان، مشيرًا إلى أنه قد يموت البعض من جراء فيروس كورونا، وفي نفس الوقت قد يموت البعض حال استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأعرب المسلماني عن أمله في أن تضع الحرب البيولوجية على فيروس كورونا أوزارها، وتعود الأمور لطبيعتها، لعدم التراجع الاقتصادي وانهيار البورصات.