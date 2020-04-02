المسلماني: ما فعله كورونا بأمريكا أثبت أن العالم لا يتحمل حربا بيولوجية

تحدث الكاتب الصحفي والمفكر السياسي أحمد المسلماني عن تأثير كورونا على الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنها قد تُسقط ترامب خلال الفترة المقبلة.

وقال المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن الولايات المتحدة اهتزت بسبب فيروس كورونا، ضاربًا المثل باصابة رئيس جامعة هارفارد أكبر الجامعات الأمريكية، وكذلك إصابة إحدى حاملات الطائرات الأمريكية الضخمة، والتي تُعتبر فخر البحرية الأمريكية، بفيروس كورونا، ناهيك عن إصابة مدينة نيويورك.

وأشار المسلماني إلى أن مصطلح الدفاع البيولوجي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر، وظهر في الجمرة الخبيثة والتي كانت تسبب أمراضا مميتة، ما دفع الأمريكان لعمل وحدة للدفاع البيولوجي، والتي ألغاها ترامب وأقام مكانها لجنة وزارية جاهزة للحرب البيولوجية.

وأكد المسلماني أن الحرب البيولوجية أخطر من الحرب النووية، نظرًا لعدم القدرة على السيطرة عليها، وعدم وجود حدود لها، متسائلًا عن الاستعداد العالمي للحرب البيولوجية.

وشدد المسلماني على أن تعثر الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع كورونا يوضح أن العالم كله سواء دول عظمى أو كبرى "مش قد حرب بيولوجية، ومحدش في العالم كله قدها، ولابد من حملة في العالم للتخلص من السلاح البيولوجي" على غرار التخلص من الأسلحة النووية.