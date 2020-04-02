الغزالي حرب: لا بد من حشد قانوني في الأمم المتحدة لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، إن سد النهضة مشكلة حقيقية "عندي ثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.. مصر مش دولة حديثة.. فيها وزارة خارجية وجهاز دبلوماسي وجهاز مخابرات على أعلى مستوى، ويقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع".

وأضاف حرب خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه لا يجوز الحديث عن حلول عسكرية، "عيب تقولو هذا الكلام.. هذه المسائل لا تحل بهذه الطريقة، ولابد من حشد قانوني مصري في الأمم المتحدة ومستندة بالقواعد المسلم بها لتقاسم مياه الأنهار".

وشدد حرب على ضرورة وجود جهد شعبي لمواجهة هذا، "لازم الناس في أفريقيا يحسوا إنه مصر معاهم وجزء منهم على المستوى الشعبي، كنا في وفد دبلوماسي شعبي يرأسه مصطفى الجندي وروحنا أوغاندا وكان معانا عبدالحكيم عبدالناصر، وقابلنا الرئيس الأوغندي، ولما شاف ابن جمال عبدالناصر وتعرف عليه فرح جدا وكاد يبكي، لأن مصر لعبت دورا أساسيا في حركات التحرر بأفريقيا".

وتابع حرب: "لازم كل المجتمع المدني والقوة الناعمة المصرية تشارك في عودة العلاقات مع الأفارقة، وعدم ترك المسؤولية على جهات الدولة الرسمية".