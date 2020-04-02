  الأمم المتحدة: تأجيل انعقاد قمة المناخ إلى العام المقبل بسبب كورونا

أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​، امس الأربعاء، تأجيل قمة المناخ التي كان مقرر انعقادها في جلاسكو باسكتلندا في شهر نوفمبر المقبل، بسبب تداعيات وباء كورونا​ المستجد "كوفيد-19​".

وذكرت الأمم المتحدة ، في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن القمة التي يحضرها أكثر من 26 ألف شخص سيتم تأجيلها إلى العام المقبل، مشيرة إلى أن الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر سيتم تحديده في الوقت المناسب.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن وزير الطاقة البريطاني، رئيس مؤتمر قمة المناخ السادسة والعشرين "كوب 26" ألوك شارما عقد محادثات أزمة مع منظمة الأمم المتحدة ودول أخرى مساء أمس الأربعاء، للتأكيد على تأجيل موعد القمة.

رئيس مؤتمر المناخ: العالم حاليا يواجه تحديا عالميا غير مسبوق

وقال شارما: "إن العالم حاليا يواجه تحديا عالميا غير مسبوق، وتركز الدول جهودها على إنقاذ حياة الناس ومكافحة فيروس كورونا، ولهذا قررنا إعادة جدولة قمة قمة المناخ السادسة والعشرين".

وأضاف رئيس المؤتمر: "سنستمر في العمل بلا كلل مع شركائنا للوفاء بالطموح اللازم للتصدي لأزمة المناخ، وأتطلع للاتفاق على موعد جديد للمؤتمر".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اتفقت على تأجيل تلك المحادثات المهمة بسبب العقبات التي يشكلها تفشي كورونا المستجد، كما سيتم تأجيل الاجتماع التمهيدي الذي كان من المقرر انعقاده في مدينة بون الألمانية.

وذكرت "الجارديان"، أن قمة المناخ السادسة والعشرين - التي تعد أهم مفاوضات مناخية منذ اتفاق باريس 2015 - كان من المقرر انعقادها في مدينة جلاسكو باسكتلندا، وتخطط الحكومة الاسكتلندية لتحويل مكان عقد المؤتمر نفسه إلى مستشفى ميداني لتلقي المصابين بكورونا.