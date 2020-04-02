استجابة لدعوة "المتحدة".. مواطنون يصفقون في المنازل تحية لأطباء مصر

تفاعل عدد كبير من المواطنين من داخل منازلهم، مع مبادرة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوجيه تحية للأطقم الطبية في مصر بسبب صمودهم ووقوفهم في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخرج عدد كبير من الأهالي من شرفات منازلهم، الساعة العاشرة والنصف مساءً، وقاموا بالتصفيق الحاد والتصفير للأطباء شكرًا لهم على مواجهتهم فيروس كورونا في الصفوف الأمامية ومنع انتشاره. وفي إطار دورها المجتمعي، دشنت المتحدة للخدمات الإعلامية حملة لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم تمريض وكل العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، والذين يقفون في المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك كوفيد 19 أو المصطلح عليه كورونا.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، بأن تلك المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة تامر مرسى، وتم الاتفاق على مشاركة القنوات التليفزيونية ومحطات الإذاعة في تلك المبادرة لتحية الأطقم الطبية، التي تم إطلاق مصطلح "جيش مصر الأبيض" عليهم.

وعن تفاصيل المبادرة، أفاد "صالح" بأنه في تمام العاشرة والنصف مساء سيتوقف إرسال كل قنوات لمدة 45 ثانية، ليتحد الجميع في توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات، "وأوجه الدعوة لكل المصريين أن يصفقوا من داخل بيوتهم في هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض، الذي يقوم بمهمة عظيمة في حماية أهل مصر حماها الله".