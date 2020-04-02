عاجل.. ترامب لا يستبعد إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"

وحذر الرئيس الأمريكي، مجددا من أن الولايات المتحدة ستواجه "أسبوعين مروعين" بسبب كورونا ، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح ترامب، أن هناك مخاوف من أن جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار كورونا المستجد.

وتخطت الولايات المتحدة، مساء أمس الاربعاء، عتبة 200 ألف إصابة بكورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعًا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأمريكية.

وقالت الجامعة، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن حصيلة وفيات الوباء بلغت 4,361 حالة في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس مع 203,608 إصابات مسجلة.

وولاية نيويورك هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيلها 1900 وفاة على الأقل، وفق حاكمها آندرو كومو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".