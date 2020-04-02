"التضامن" تكشف نتائج لجنة فحص تبرعات "تحدي الخير" لجمعية رسالة

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة هي الجهة المنوط بها الرقابة والمتابعة والترخيص والإشهار لكل الجمعيات الأهلية، وهي الجهة التي تمنح لهذه الجمعيات الأحقية على تبرعات من خلال تصريح جمع مالي لغرض محدد ومدة محددة، وتتابع الوزارة صرف هذه المبالغ في الأوجه التي جمعت من أجلها.

وأضاف العقبي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه عندما تصل أي شكوى للوزارة تجاه أي جمعية يتم بشكل مباشر من خلال الإدارة المركزية للجمعيات بتشكيل لجنة لفحص ما حصلت عليه هذه الجمعية من تبرعات وأوجه الإنفاق الذي تم وهو ما حدث مع جميعة رسالة.

وأكد أن جمعية رسالة من الجمعيات النشطة التي أنشئت منذ 20 عاما، حيث تم إشهارها في عام 2000، وحصلت بالفعل على ترخيص في 2020 وأطلقت حملة لجمع أموال لصالح الأسر المضارة من أزمة كورونا باسم "تحدي الخير".

وأوضح أنه بحسب ما توصلت إليه اللجنة من أرقام أن هذه الأموال التي تم جمعها أنفقت الجمعية زيادة عليها 5 ملايين جنيه من حساب الجمعية.