أسامة حمدي يقدم عددا من النصائح لمرضى السكري من الدرجة الأولى

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إنه لا بد من أن تتوفر لدى مريض السكري أدويته بكميات كبيرة خلال فترة الإغلاق الحالية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف حمدي خلال فيديو بثه ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "بنصح مرضى السكر إنهم ميتعرضوش بأي شكل لأي إصابة أو شخص مريض بكورونا، ولو كنت مريض سكر أو حد من أسرتك مريض سكر لا بد من أخذ الحيطة والحذر الشديدين خوفا من نقل العدوى له".

وتابع: "إذا حد مرض في المنزل وهيعالج داخل المنزل لا بد من أن يكون في غرفة مغلقة".

وعن مرضى النوع الأول من السكري أوضح: "إذا حصل ارتفاع كبير في نسبة السكر وبقى الشخص على مشارف الغيبوبة، مريض السكر من النوع الأول لازم يكون عنده شرائط تحليل البول، وإذا أحس بغثيان لازم يبدأ يحلل الكيتون الموجود في البول، ويتصل بطبيبه ويشوف إيه اللي هيتعمل لأنه يحتاج أوقات للعلاج في المستشفى".

وأكد أن مرضى السكري من النوع الأول يجب أن يأخذوا احتياطات أكبر ويحللوا سكر وبول بانتظام، و"كذلك الاهتمام بالتغذية لكل مرضى السكر والابتعاد عن النشويات والسكريات، والإكثار من الخضراوات والفواكه".