معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعن طقس السواحل الشمالية الغربية، فيكون لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا والرياح تكون معتدلة، وعن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيكون طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مصر وبعض المدن العربية: -

القاهرة الصغرى 14 العظمى 26

طنطا الصغرى 13 العظمى 24

الإسكندرية الصغرى 14 العظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 13 العظمى 27

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

سوهاج الصغرى 13 العظمى 29

الزقازيق الصغرى 14 العظمى 25

مكة الصغرى 23 العظمى 38

المدينة الصغرى 17 العظمى 35

المنامة الصغرى 23 العظمى 30

الرياض الصغرى 20 العظمى 36

بغداد الصغرى 14 العظمى 28

غزة الصغرى 11 العظمى 20

بيروت الصغرى 14 والعظمى 19