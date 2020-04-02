بيت الزكاة يقدم إعانة للعمالة اليومية المتضررين من كورونا

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن استمارة لدعم العمالة اليومية من المستحقين للدعم نتيجة التضرر من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كان الإمام الأكبر قرر مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري أبريل ومايو 2020.

وأكد الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة، تأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين، مذكرًا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ".

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http://www.azhar.eg/form?fid=72