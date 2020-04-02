"الثقافة" تتيح مجموعة من روائع الكتب على موقعها الإلكتروني

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استمرار جهود تطوير وإثراء المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك" من خلال تزويد الموقع الرسمي للوزارة بنسخ pdf لمجموعة عناوين تراثية وحديثة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

وأضافت أن الكتب التي جرى إتاحتها منذ انطلاق المبادرة شهدت إقبالا لعدد كبير من زوار الموقع، موضحة أن الوزارة ستستمر في طوير وإتاحه العناوين التي تمتلك حقوقها دعما للمواطنين في جميع المجالات المعرفية.

يشار إلى أن إصدرات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضم مجموعة من العناوين المهمة، منها أخبار الزمان ومن إبادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران لأبو الحسن بن علي المسعودي، أساتذتي لـ نجيب محفوظ ، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين التونسي، الجيش المصري البري والبحري - الجيش المصري في الحرب الروسية لعمر طوسون، المرشد الأمين للبنات والبنين - تلخيص الإبريز في تلخيص باريز - مناهج الألباب المصرية في الآداب العصرية لرفاعة الطهطاوي، الملل والنحل لمحمد عبد الكريم الشهرستاني، ثروة خسرها العالم للدكتور علي مشرفة، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للحافظ أبي الحاتم البستي، سندباد للدكتور حسين فوزي، صفحات من التاريخ، للدكتور محمد بهي الدين بركات، مقامات الهمذاني لبديع الزمان الهمذاني، نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين خليل الصفدي، إلى جانب أعداد مجلتي الثقافة الجديدة وقطر الندى.