رفع 400 طن مخلفات في الخصوص وشبرا الخيمة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلقت شكوى من النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب حول وجود كميات كبيرة من المخلفات وتراكم القمامة بمنطقة الخصوص بأحد الطرق خلف شبكات البترول بمسطرد، ومن بينها تلك المخلفات كمية من النفايات الطبية الخطرة، ما يهدد حياة المواطنين خاصة في ظل قرارات الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي، إنه وجه على الفور بالتواصل مع محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة الخصوص، لإزالة التراكمات القمامة والمخلفات حفاظاً على حياة المواطنين.

وأضاف، أن محافظ القليوبية توجه إلى موقع الشكوى وأصدر توجيهات بسرعة توفير اللوادر والسيارات اللازمة والانتهاء من رفع المخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريراً من محافظ القليوبية بقيام رئيسي أحياء شبرا الخيمة والخصوص برفع وإزالة نحو 400 طن تراكمات للقمامة والمخلفات التي كانت متواجدة في المنطقة باستخدام 10 سيارات، كما جرى تطهير الموقع بالكامل.

وأشار إلى أن المحافظ زار الموقع للاطمئنان بنفسه من الانتهاء من الأعمال وإنهاء الشكوى، كما وجه باتخاذ اللازم لمنع إلقاء أي مخلفات في المكان مرة أخرى وتوقيع غرامة على المخالفين.

كما وجه شعراوي، محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفيات أو المتسببين في إلقاء النفايات الطبية الخطرة في تلك المنطقة.

ومن جانبها أشادت النائبة نادية هنري بجهود وزير التنمية المحلية، وقدمت الشكر على سرعة تحرك الأجهزة المعاونة له وحل الشكوى وجهود محافظة القليوبية في هذا الشأن .