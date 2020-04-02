"التنظيم والإدارة": مد فترة التقدم للندب للنيابة العامة حتى 30 أبريل

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد فترة الإعلان الخاص بالتقدم للندب على وظائف النيابة العامة من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية jobs.gov.eg التابعة للجهاز لمدة شهر آخر ينتهي يوم 30 أبريل الجاري وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة.

وقال رئيس الجهاز إن قرار المد يأتي تقديراً للظروف الراهنة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين في الندب الإطلاع على الإعلان المتاح على بوابة الوظائف وبه جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة.

يذكر أن النيابة العامة قررت فتح باب تسجيل بيانات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيا، من الراغبين في الانتقال والندب للعمل الإداري بالنيابة العامة، وذلك اعتبارا من 1 مارس ولمدة شهر وتم مد أجل التقديم شهر آخر، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم.

وذكرت النيابة أنها اتفقت مع الجهاز على اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءاً من 1 مارس عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونياً، وأنه عقب انتهاء التسجيل ستقوم باتخاذ إجراءات اختبارهم بمستويات تقييم مختلفة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإداري بالنيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإداري للدولة؛ التزاماً بالقانون والقواعد المنظمة لذلك، ويعنى هذا الإعلان عن حاجة النيابة العامة إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالجهاز الإداري لنيابة العامة بعد نقلهم من جهات عملهم الأصلية.